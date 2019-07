Mbappé beendet Wechsel-Spekulationen via Twitter

Julian Finney, getty

Kylian Mbappé (r.) macht PSG-Fans Hoffnung

Kylian Mbappé gilt seit Wochen als heiße Personalie auf dem Transfermarkt. Immerhin hatte der PSG-Star die Gerüchteküche Ende Mai selbst angeheizt. Nun bekannte sich der 20-Jährige zum Tuchel-Klub.

Über Twitter postete Kylian Mbappé ein Bild von sich im neuen Dress der Hauptstädter. Den Twitter-Hashtag von PSG nutzte er als Titel und gleichzeitig als klares Statement zu seiner Zukunft: "Hier ist Paris".

Somit dürfte klar sein, dass der junge Weltmeister auch in der Saison 2019/2020 für PSG auf Torejagd geht und eben nicht das Weite sucht.

Zuletzt hatte er bei "beIN Sports" erklärt, an einem "Wendepunkt" in der Karriere zu stehen. "Vielleicht" bleibe er bei PSG, "vielleicht" liege seine Zukunft "woanders". Damit entfachte der Angreifer die Spekulationen, PSG reagierte prompt in einer offiziellen Mitteilung.

Mbappés Vertrag ist in Paris noch bis 2022 gültig. 2017 war er von AS Monaco zu PSG gewechselt, insgesamt hatte der Hauptstadt-Klub 180 Millionen Euro für den Torjäger überwiesen.