Altach verpflichtet slowenisches Talent

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Bundesligist SCR Altach hat ein junges Talent aus Slowenien verpflichtet. Wie die Vorarlberger am Dienstag mitteilten, erhält der 18-jährige Aljaz Casar einen Vertrag für die kommenden zwei Jahre mit Option auf eine weitere Saison.

Laut Sport-Geschäftsführer Georg Zellhofer soll der zentrale Mittelfeldspieler zunächst bei der zweiten Mannschaft eingesetzt werden.

Casar wird in einer Aussendung des Klubs so zitiert: "Ich habe Altach in den vergangenen drei Wochen als sehr familiär und professionell geführten Club kennengelernt.Auch die Integration in die Mannschaft wurde mir von allen Seiten leicht gemacht, weshalb ich mich nun einfach freue, in Altach meine ersten Schritte im Profifußball machen zu können."

apa/red