Medien: De Ligt erzielt Einigung mit Juventus Turin

Matthijs de Ligt wird Ajax Amsterdam verlassen

Seit Wochen rätselt die Fußball-Welt, zu welchem Klub Matthijs de Ligt von Ajax Amsterdam wechseln wird. Nun hat der Transfer-Marathon anscheinend ein Ende.

Wie die italienische "Gazzetta dello Sport" berichtet, hat sich der Verteidiger am Sonntagmorgen mit Juventus Turin auf einen Vertrag geeinigt. Auch mit seinem Klub aus der Eredivisie gibt es demnach eine Übereinkunft.

So wechselt der Nationalspieler für 70 Millionen Euro zum italienischen Meister. Durch etwaige Bonuszahlungen könnte sich die Ablösesumme nachträglich noch weiter erhöhen.

Berichten aus Italien zufolge soll das neue Arbeitspapier dem Youngster jährlich zwischen 15 und 20 Millionen Euro einbringen. In seinem Vertrag soll zudem eine Ausstiegsklausel in Höhe von 150 Millionen Euro verankert sein. Spätestens morgen wird der Rechtsfuß zum medizinischen Test in seiner neuen Heimat erwartet.

Die Einigung hatte sich in den letzten Tagen bereits angebahnt. Am Samstag bestätigte Ajax, dass der Abwehrspieler nicht mit ins Trainingslager nach Österreich reisen wird. Der Verein sei "in Erwartung eines möglichen Transfers", de Ligt gehöre damit nicht zum 28-köpfigen Aufgebot.

Für Juventus ist der bevorstehende Transfer ein großer Erfolg. Mit dem FC Barcelona, Manchester United und PSG waren bis zuletzt angeblich weitere Top-Klubs am Niederländer dran. Auch der FC Bayern soll zwischenzeitlich mitgemischt haben.

Der bisherige Kapitän der Amsterdamer hatte in der vergangenen Spielzeit großen Eindruck gemacht. Ajax wurde nicht nur Landesmeister und Pokalsieger, sondern erreichte auch das Halbfinale der Champions League und schaltete dabei im Viertelfinale Juventus Turin aus.