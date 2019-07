"Mehrere Anfragen" für LASK-Spielmacher Michorl

GEPA pictures/ Walter Luger

LASK-Spielmacher Peter Michorl ist ein gefragter Mann

Die Wiener Austria soll dem Vernehmen nach die Angel nach ihrem verlorenen Sohn Peter Michorl auswerfen. weltfussball hat sich bei seinem Berater nach dem Stand der Dinge erkundigt.

Auf die Abgänge von Erfolgstrainer Oliver Glasner und Flügelstürmer João Víctor war der LASK vorbereitet, jenem von Linksverteidiger Maximilian Ullmann baute man beim Vizemeister mit den Neuzugängen René Renner und David Schnegg vor. Dass der U21-Teamspieler aber innerhalb der Bundesliga und verhältnismäßig billig zu Rapid ging, sorgte bei den Linzern allerdings für gehörig Unmut.

Dieser könnte bei den Fans der Athletiker in den nächsten Wochen sogar noch größer werden, denn laut weltfussball-Informationen könnte ein weiterer Schlüsselspieler diesen Sommer in die Hauptstadt wechseln. Die Austria ist demnach an der Verpflichtung von Mittelfeldregisseur Peter Michorl interessiert. Der gebürtige Wiener durchlief bei den "Veilchen" die Akademie, vor fünf Jahren wechselte er - erst per Leihe, dann fix - zu den Linzern.

Michorl-Berater: "Nächsten Step gut überlegen"

Michorl wird von der Beratungsfirma Selection Fussballconsulting von Christian Sand, der in der jüngeren Vergangenheit bereits Christoph Monschein, Stephan Zwierschitz und Trainer Christian Ilzer zur Austria brachte, vertreten. Direkter Betreuer des 24-Jährigen ist sein Onkel Josef Michorl.

Angesprochen auf ein mögliches Austria-Interesse, dementierte er dieses im Telefonat mit weltfussball zumindest nicht: "Es gibt mehrere Anfragen, aber noch kein konkretes Angebot." Einem Transfer gänzlich abgeneigt ist man im Hause Michorl aber offenbar nicht: "Falls etwas kommt, werden wir uns zusammensetzen."

Wiewohl er auch klarstellte: "Es ist schon so, dass Peter jetzt bei einem Topklub in Österreich spielt und wir uns den nächsten Step gut überlegen müssen. Der Europacup ist eine Riesenplattform, wo er zeigen kann, dass er schon soweit ist und wo er sich für weitere Aufgaben empfehlen kann." Den Zukunftsüberlegungen zugrunde liegen jedenfalls beide Faktoren - "sportlich und wirtschaftlich". Wobei die sportliche Entwicklung seines Neffen laut Josef Michorl Priorität habe.

In jedem Fall pikant dürfte im Fall der Fälle die Ablösesumme werden. Ullmann hatte in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel, die Rapid einen sehr günstigen Coup ermöglichte. Ob in Michorls LASK-Kontrakt ebenfalls eine solche inkludiert ist, wollte sein Onkel nicht verraten: "Das lasse ich unbeantwortet", sagte er nach einer langen Nachdenkpause.

David Mayr