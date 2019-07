Deutsche U21 trifft in Freiburg auf Belgien

Alessandro Sabattini, getty

Die U21 um Arne Maier startet gegen Belgien

Die U21-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes bestreitet ihr erstes Heimspiel auf dem Weg zur EM 2021 in Slowenien und Ungarn am 17. November in Freiburg gegen Belgien. Das teilte der DFB am Freitag mit. Der Auftakt der EM-Qualifikation findet am 10. September in Wales statt.

"Mit der neuen Saison beginnt das nächste Kapitel - unser Fokus richtet sich nun auf eine erfolgreiche EM-Qualifikation", sagte DFB-Trainer Stefan Kuntz, dessen Team Ende Juni das EM-Finale gegen Spanien knapp verloren hatte.

"Belgien wird höchstwahrscheinlich der stärkste Gegner in unserer Quali-Gruppe sein. Für uns besteht die Kunst nun darin, viele junge Spieler möglichst schnell wieder zusammenzufügen, die im Moment nicht über besonders viel Spielzeit in den höchsten Ligen verfügen", sagte Kuntz.