Trainer des Jahres: Klopp bejubelt "wunderbaren Sommer"

Matthias Hangst, getty

Jürgen Klopp feierte mit dem FC Liverpool den Champions-League-Sieg

Die spielfreie Zeit hat Jürgen Klopp in diesem Jahr besonders genossen. "Ich hatte einen wunderbaren Sommer. Den besten Sommer, den ich je hatte", sagte der Teammanager von Champions-League-Sieger FC Liverpool jüngst.

Erstmals seit Jahren hätten die Leute bei Foto-Anfragen nicht "es tut mir so leid für Sie" gesagt, erzählte er schmunzelnd. Nach sechs verlorenen Endspielen in Serie hatte der 52-Jährige seinen persönlichen Final-Fluch endlich besiegt.

Dem ersten Titel mit Liverpool folgte nun die bereits dritte Auszeichnung als "Trainer des Jahres" in Deutschland. Auch wenn Klopp die damit verbundene Anerkennung für seine Arbeit natürlich umgehend artig weiter reichte.

"Ich weiß selbstverständlich, wem ich sie zu verdanken habe: meiner Mannschaft und meinem Trainerteam", sagte er: "Nur im Kollektiv lassen sich solche Erfolge erreichen."

Im Oktober 2015 hatte Klopp sein Amt an der legendären Anfield Road angetreten, sich selbst zum nahbaren "The Normal One" erklärt und den Fans "silverware", Pokale also, versprochen. Vier Jahre später hat er nach mehreren denkbar knapp gescheiterten Anläufen geliefert.

Klopp genießt auch in England längst den gleichen Kultstatus wie in Deutschland. Er hat bei den Reds eine Mannschaft geformt, die seinen unverwechselbaren Stil des "Power-Fußballs" ideal verkörpert und am Beginn einer Ära stehen könnte. Dann dürften Klopps wunderbarem Sommer wohl noch einige folgen.