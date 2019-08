Rooney-Rückkehr nach England perfekt

Patrick Smith, getty

Kehrt nach England zurück: Wayne Rooney.

Der englische Fußballstar Wayne Rooney kehrt in seine Heimat zurück. Der Offensivspieler, der aktuell noch bei D.C. United in der nordamerikanischen MLS unter Vertrag steht, wechselt als Spielertrainer zum Zweitligisten Derby County.

Dies gab der Klub aus der Grafschaft Derbyshire am Dienstag bekannt. Demnach werde sich Rooney im Januar 2020 den Rams anschließen und zunächst einen Vertrag bei Sommer 2021 unterzeichnen.

"Wayne Rooney als Spieler und als aufstrebenden Trainer zu haben, ist unglaublich und ich kann mir nur ausmalen, was für einen Jubel das bei unseren Fans auslösen wird", erklärte Trainer Philip Cocu.

Auch der Routinier selbst zeigte sich ob der neuen Herausforderung voller Vorfreude: "Ich freue mich sehr über die Chance, die mir Derby County anbietet. Ich bin mir sicher, dass ich einen großen Beitrag leisten kann", so der 33-Jährige.

In den vergangenen Tagen hatte sich der Wechsel des Rekordtorschützen der englischen Nationalmannschaft bereits angebahnt. Klubbesitzer Mel Morris hatte fortgeschrittene Gespräche mit dem ehemaligen Nationalspieler bestätigt. Am Donnerstag schließt das Transferfenster in England.

Auch Premier-League-Klub FC Burnley und Zweitligist West Bromwich Albion wurden mit dem früheren Starstürmer von Manchester United und Kapitän der englischen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht.

Für ManUnited erzielte Rooney in 559 Spielen 253 Tore. Für die Three Lions traf er in 120 Partien 53 mal. Auch in der US-Hauptstadt hinterließ Rooney Eindruck. Seit seinem Wechsel nach Washington im Juli 2018 kam er in 46 Spielen zum Einsatz und schoss 25 Tore.