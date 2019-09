Kuntz gratuliert Waldschmidt zur Berufung ins A-Team

Alessandro Sabattini, getty

Luca Waldschmidt gehört erstmals zum DFB-Team

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hat seinem beförderten Spielmacher Luca Waldschmidt eine besondere Videobotschaft mit zu dessen Einstand beim A-Team gegeben.

"Du weißt, dass wir uns wie Bolle freuen, dass du jetzt bei der A-Nationalmannschaft dabei bist", sagte Kuntz in dem 70-sekündigen Filmchen: "Ich weiß auch, dass du weißt, dass das nicht automatisch heißt: Ich bin jetzt A-Nationalspieler und auf immer und ewig bis zu meiner fußballerischen Rente da oben dabei. Sehe es als Auszeichnung - und als Ansporn. Alles Gute!"

Waldschmidt, Torschützenkönig der U21-EM, ist bei den EM-Qualifikationsspielen am Freitag in Hamburg gegen die Niederlande und drei Tage später in Nordirland (beide 20:45 Uhr) als Ersatz für den verletzten Leroy Sané erstmals bei der DFB-Elf dabei.

Bundestrainer Joachim Löw sprach von einer "perspektivische Berufung, wir wollen ihn mal kennenlernen. Er hat mit der EM nochmal einen kleinen Schritt nach vorne gemacht, hat große Qualität im unmittelbaren Abschluss."

"Ich freue mich, hier zu sein, und dass es jetzt für mich auch losgeht", sagte der 23 Jahre alte Profi des SC Freiburg nach seiner Ankunft in Hamburg: "Ich glaube schon, dass es nochmal ein Sprung wird, auf dem Platz und vom ganzen Drumherum."