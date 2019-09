Arsenal-Legende Wenger will zurück auf die Trainerbank

Henry Browne, getty

Sehen wir Arsène Wenger bald wieder an der Seitenlinie?

Trotz seiner 69 Jahre hat Arsène Wenger noch nicht genug vom Fußball-Geschäft. Nun kündigte der Franzose eine Rückkehr auf die Trainerbank an.

"Ich kann nicht mit der Tatsache leben, dass ich nie wieder auf einer Trainerbank sitze", verriet Wenger gegenüber "beIN Sports": "Ich möchte noch einmal die Intensität eines Wettbewerbs erleben."

Zwischen 1996 und 2018 machte Wenger dies an der Seitenlinie des FC Arsenal. Nach den 22 Jahren bei den Gunners hätte der Ex-Coach sein Leben erst einmal "neu erfinden" müssen.

"Ich hätte niemals gedacht, dass ich ohne Arsenal leben könnte", so Wenger. In seiner Zeit mit den Londonern gewann der ehemalige Trainer von Mesut Özil, Shkodran Mustafi und Per Mertesacker dreimal die Premier League und siegte siebenmal im FA Cup. Schon bald könnte Wenger wieder auf Trophäen-Jagd gehen.