Österreich seit 25 Jahren gegen Polen sieglos

APA (Archiv)

Kann Österreich Polen zu Fall bringen?

Österreichs allgemeine Länderspielbilanz gegen Polen ist vor dem EM-Qualifikationsduell am Montag in Warschau leicht negativ. In einem Pflichtspiel hat eine ÖFB-Auswahl gegen die Osteuropäer überhaupt noch nie gewonnen.

Österreichs Nationalteam steht am Montag (20:45 Uhr) in Warschau das zehnte Länderspielduell der Geschichte mit Polen bevor. Die bisherige Bilanz ist leicht negativ. Drei Siegen des ÖFB-Teams und einem Remis stehen fünf Niederlagen gegenüber - zuletzt im März zum Auftakt der EM-Qualifikation mit einem 0:1 in Wien. Den Treffer erzielte Krzysztof Piątek.

In vier Pflichtspiel-Vergleichen mit Polen warten die Österreicher überhaupt noch auf einen Sieg. Drei Duelle gingen verloren, das einzige Unentschieden gelang bei der Heim-EM 2008 in Wien durch einen späten Elfmeter von Ivica Vastić zum 1:1. Der bisher letzte Sieg der Österreicher gegen Polen liegt mehr als 25 Jahre zurück. Beim 4:3-Testspielerfolg im Mai 1994 in Katowice traf Peter Stöger dreimal.

apa