Julian Brandt mit Einsatzzeit unzufrieden

Alex Grimm, getty

BVB-Star Julian Brandt will in der Nationalmannschaft mehr spielen

Mittelfeldspieler Julian Brandt von Borussia Dortmund ist unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

"Zehn Minuten zu spielen ist natürlich nicht mein Anspruch. Das ist klar", stellte Brandt gegenüber "Sport1" klar.

Beim 2:4-Debakel des DFB-Teams gegen die Niederlande am Freitag war Brandt erst in der 84. Minute für Matthias Ginter eingewechselt worden. Zu diesem Zeitpunkt führte die Elftal bereits mit 3:2.

Am Montag gegen Nordirland rechnet sich der vor der Saison von Bayer Leverkusen zum BVB gewechselte Profi größere Einsatzchancen aus. "Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht ein Systemwechsel kommt und wir vielleicht nicht mit einer Fünferkette, sondern einer Viererkette spielen – und der ein oder andere von der Bank in die Startelf kommt. Ich hoffe es", so Brandt.

Sollte das nicht klappen, will sich der 23-Jährige auf keinen Fall hängen lassen. "Ich werde weiterhin gut trainieren und dranbleiben. Ich warte auf meine Chance", kündigte Brandt an.

Gegen den Außenseiter in Belfast zählt für den gebürtigen Bremer nur ein Sieg. "Nordirland musst du packen, ganz klar. Ich mache mir aber keine Gedanken, dass wir das am Ende nicht packen können. Ich vertraue uns und verfalle nicht in Panik. Wir haben eine gute Truppe", sagte Brandt.

Trotz der bitteren Pleite gegen die Niederländer glaube er nicht, "dass wir wieder in einen Negativ-Trend verfallen", erklärte der 32-fache Nationalspieler.