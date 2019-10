Alaba und Laimer beim Abschlusstraining auf dem Platz

APA (AFP)

David Alaba hofft weiterhin darauf, zum Einsatz zu kommen

Die beiden angeschlagenen ÖFB-Teamspieler David Alaba und Konrad Laimer haben die Hoffnung auf einen Einsatz im EM-Qualifikationsspiel gegen Israel noch nicht aufgegeben.

David Alaba und Konrad Laimer dürfen weiterhin auf einen Einsatz im EM-Qualifikationsspiel am Donnerstagabend (20:45 Uhr) in Wien gegen Israel hoffen. Beide angeschlagenen ÖFB-Teamspieler standen am Mittwochabend im Abschlusstraining im Ernst-Happel-Stadion auf dem Platz.

Das Aufwärmen absolvierten Alaba und Laimer mit der Mannschaft, danach wechselten sie noch im medienöffentlichen Teil der Einheit gemeinsam zu individuellen Übungen. Bayern-München-Profi Alaba ist wegen eines in der Vorwoche erlittenen Haarrisses in der Rippe für das Israel-Spiel fraglich. Leipzig-Mittelfeldspieler Laimer laboriert an Adduktorenproblemen.

