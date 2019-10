Rassismus-Skandal: Bulgarische Neonazis festgenommen

Nick Potts

Bulgarische Neonazis werden zur Rechenschaft gezogen

In Bulgarien sind nach den Rassismus-Vorfällen beim EM-Qualifikationsspiel gegen England vier bulgarische Neonazis festgenommen worden.

Die Männer werden verdächtigt, an den unsäglichen Vorkommnissen im Stadion beteiligt gewesen zu sein. Das teilte die bulgarische Polizei zum Auftakt einer Aktion zur Feststellung der Verantwortlichen vom Montagabend im Wassil-Lewski-Stadion in Sofia mit. Die Aktion sollte am Mittwoch weiter gehen.

Bei der Partie in Sofia waren die englischen Nationalspieler Raheem Sterling und Tyrone Mings mit Affenlauten von der Tribüne attackiert worden. Zudem zeigten einige Zuschauer den Hitlergruß.

Wegen der Ereignisse trat der Präsident des bulgarischen Fußballverbandes, Borislav Mikhailov, nach Aufforderung des bulgarischen Regierungschefs Boyko Borisov zurück.

In der Verbandszentrale in Bojana bei Sofia begann kurz darauf eine polizeiliche Überprüfung wegen Korruptionsverdachts.