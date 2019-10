Dank Super-Trio: Barca zunächst Spitzenreiter

Juan Manuel Serrano Arce, getty

Antoine Griezmann (r.) traf zum zwischenzeitlichen 1:0

Der spanische Fußballmeister FC Barcelona hat sich am 9. Spieltag von La Liga zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze gesetzt. Das Team von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen gewann die Partie beim baskischen Klub SD Eibar dank Treffern von Weltmeister Antoine Griezmann, Weltfußballer Lionel Messi und Luis Suárez mit 3:0 (1:0).

Griezmann war in der 14. Minute nach einem Konter mit einem Linksschuss erfolgreich. In der 59. Minute bediente der Franzose Messi, der keine Mühe hatte, auf 2:0 zu erhöhen. Messi wiederum bereitete in der 67. Minute das 3:0 durch Suárez vor.

Rekordmeister Real Madrid kann allerdings am Abend bei Real Mallorca mit einem Sieg wieder vorbeiziehen. Barca hat 19 Punkte auf dem Konto, die Königlichen derzeit 18.

Messi hatte in der 32. Minute eine Großchance zur Resultatserhöhung für Barca vergeben und war an Torwart Marko Dmitrovic gescheitert. Zwei Minuten zuvor war der argentinische Superstar im Strafraum zu Fall gekommen, aber der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Mario Melero Lopez blieb aus.