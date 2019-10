Hasenhüttl richtet Appell an die Fans

APA (AFP)

Hasenhüttl beschwor die Einheit von Club, Team und Fans

Trainer Ralph Hasenhüttl hat vor der Partie von Southampton gegen Leicester City in der Premier League einen Appell an die Fans der "Saints" gerichtet.

Es ist Zeit, dass unsere Anhängerschaft, dass der ganze Club zeigt, dass wir zusammenstehen", forderte der Steirer, der mit dem Tabellen-17. am Freitagabend den ersten Heimsieg in der laufenden Premier-League-Saison anstrebt.

Die Atmosphäre im St. Mary's Stadium könne den Unterschied ausmachen, wenn es gegen den Dritten in der Liga geht. "Wenn wir an einem Strang ziehen, muss es schwierig sein für den Gegner, in unserem Stadion etwas mitzunehmen", betonte Hasenhüttl.

Am vergangenen Wochenende hatte Southampton dank eines 1:1 bei Wolverhampton erst einen Negativlauf von drei Niederlagen gestoppt, Österreichs U21-Teamkapitän Kevin Danso kam dabei zu einem Kurzeinsatz.

