Klinsmann: Thema Hummels läuft Löw nicht weg

Maja Hitij, getty

Jürgen Klinsmann attestiert Joachim Löw und der DFB-Elf gute Chancen bei der EM 2020

Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann äußerte sich nach der gesicherten EM-Qualfikation der deutschen Nationalmannschaft zuversichtlich über ihre Chancen bei der EM 2020. Und er schloss eine Rückkehr von BVB-Star Mats Hummels, auch unter Joachim Löw, nicht aus.

Der verletzungsbedingte Ausfall von Niklas Süle und auch die Frage nach dessen Dauer beschäftigen natürlich auch den Bundestrainer. Falls es der Innenverteidiger des FC Bayern nicht zur EM schaffe, müsse Löw Lösungen finden, so Klinsmann im Interview gegenüber "ntv.de".

Auf die Frage, ob die Dauerpersonalie Mats Hummels wieder ein Thema werden könnte, antwortete Klinsmann: "Das Thema Mats läuft ihm nicht davon. Wenn er ihn braucht: Das ist ein Anruf." Ob das dann auch Realität werden würde, "müssen die beiden unter sich ausmachen."

Auch Leroy Sanés Rückkehr steht noch in den Sternen, auch wenn es zuletzt hieß, er könne womöglich schon im Februar wieder auf dem Platz stehen. Seine Bedeutung schätzt Klinsmann als noch höher als die von Süle ein: "Mit Leroy Sané hast du einen Mega-Spieler. Es ist entscheidend, dass er zurückkommt. Es ist ja das Gleiche, wenn jetzt Kylian Mbappé verletzt ist. Dann hat Frankreich auch ein Problem."

Am Status des DFB-Team als Mitfavorit ändere die angespannte Personallage nichts: "Wir gehören in die Weltspitze. Wir gehören da automatisch rein. Durch unsere Liga. Durch unsere Kultur. Durch unsere Erfolge", argumentierte der "RTL"-Experte.

Er sei sich sicher, dass die Spieler auch mit dieser Einstellung ins Turnier gehen werden: "Du wirst keinen deutschen Spieler erleben, der in die EM geht und sagt, wenn wir ins Halbfinale kommen, bin ich happy. Das gibt es nicht. Jeder deutsche Spieler, jeder Trainer, jeder Fan startet mit dem Ziel in das Turnier, den Titel zu gewinnen. Das ist einfach in unserer DNA drin."