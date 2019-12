Essen ignoriert: Schmieden Kroos und Klopp Pläne?

Juan Manuel Serrano Arce, getty

Toni Kroos wechselte 2014 vom FC Bayern zu Real Madrid

Toni Kroos gehört seit 2014 zum festen Bestandteil von Real Madrid. Dennoch wird der einstige Bayern-Star immer wieder mit einem baldigen Abschied in Verbindung gebracht. Nachdem Kroos nun ein Treffen der Mannschaft ignoriert hat, keimen neue Gerüchte auf.

Der 29-Jährige erschien kürzlich nicht zu einem Mannschaftsessen, mit dem die Spieler von Real Madrid den Teamgeist stärken wollten. Das berichtet das spanische Portal "Don Balon". Demnach sei Kroos dem Essen ohne jegliche Erklärung fern geblieben, offenbar in der Annahme nicht der einzige zu sein, der die Einladung ausschlägt.

Kroos' Fehlen habe nicht nur die Spieler alarmiert, sondern auch Trainer Zinédine Zidane. Immerhin gilt der deutsche Nationalspieler als Vorbild und Führungsspieler innerhalb der Mannschaft.

Angeblich, so "Don Balon" mit Bezug auf englische Medien weiter, hat Kroos die Zeit für seine Zukunftsplanung genutzt - und mit Liverpool-Teammanager Jürgen Klopp über einen möglichen Wechsel gesprochen. Beide können sich demnach einen Transfer vorstellen.

Manchester United angeblich an Kroos dran

Zuletzt wurde der Greifswalder in der englischen Presse noch mit einem Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht. So berichtete die "Sun", dass die Red Devils bei einer möglichen Übernahme des Saudischen Kronprinzen Mohammad Bin Salman im kommenden Sommer finanziell aus dem Vollen schöpfen könnte. Auf der Liste der prominenten Transfer-Kandidaten befand sich auch Toni Kroos, der rund 80 Millionen Euro kosten soll.

Dass Kroos überhaupt mit einem Wechsel auf die Insel liebäugelt, geht derweil auf einen Bericht des spanischen Journalisten Eduardo Inda zurück. In seiner Fernsehsendung "El Chiringuito" behauptete Inda im September, Manchester United wolle Kroos schon im Winter in einen spektakulären Tausch-Transfer mit Paul Pogba verwickeln.

Toni Kroos hat bei Real Madrid seinen Vertrag erst im Mai bis 2023 verlängert und spielt unter Zidane eine zentrale Rolle. In der laufenden LaLiga-Spielzeit erzielte er in zwölf Partien zwei Tore und lieferte zwei Vorlagen. Kapitän Sergio Ramos adelte den Mittelfeldspieler zuletzt im "Sportbuzzer" als "unverzichtbares Mitglied" der Königlichen.