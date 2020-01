Rapid Wien holt U16-Teamspieler Enes Tepecik

SK Rapid

Enes Tepecik mit Rapid-Nachwuchschef Willi Schuldes

Das 15-jährige Offensivtalent Enes Tepecik wechselt von der Akademie in St. Pölten in jene von Rapid Wien. Dort soll der U16-Teamspieler in der U18-Mannschaft zum Einsatz kommen.

Neuzugang im Nachwuchsbereich des SK Rapid: Die Wiener gaben am zweiten Tag des noch jungen Jahres die Verpflichtung von Enes Tepecik bekannt. Der 15-jährige Niederösterreicher kommt aus der St. Pöltner Akademie und hat bei den Hütteldorfern einen Vertrag bis Sommer 2022 unterschrieben.

"Wir sind sehr stolz, dass sich einer der besten Offensivspieler Österreichs in diesem Jahrgang trotz vieler renommierter Angebote internationaler Vereine für Rapid entschieden hat und freuen uns auf die nächsten Jahre mit ihm im grün-weißen Trikot", wird Nachwuchsleiter Willi Schuldes auf der Website des Rekordmeisters zitiert.

Mit Enes #Tepecik wechselt ein hochtalentierter Nachwuchsspieler nach Hütteldorf und verstärkt ab sofort die U18-Akademiemannschaft. #Youngsters #SCR2020https://t.co/JpHFWPe64p — SK Rapid Wien (@skrapid) 2. Januar 2020

"Mit dem Wechsel ist ein Traum in Erfüllung gegangen und ich freue mich auf die kommenden Aufgaben und Herausforderungen", so Tepecik, der mit Rapids U19 von 4. bis 6. Jänner beim Mercedes-Benz JuniorCup im deutschen Sindelfingen an den Start gehen wird.

Der 15-Jährige ist aktueller U16-Nationalspieler Österreichs. Vergangenes Jahr erzielte er in sechs Einsätzen zwei Tore für die rot-weiß-rote Nachwuchsauswahl.

red