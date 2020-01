PSG feiert Kantersieg und baut Führung aus

Anthony BIBARD via www.imago-images.de

Superstar Neymar jubelt mit seinen Kollegen

Titelverteidiger Paris St. Germain hat seine Tabellenführung in Frankreich ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel kam in einem Nachholspiel bei Ex-Meister AS Monaco zu einem 4:1 (2:0)-Erfolg und liegt nun acht Punkte vor dem Tabellenzweiten Olympique Marseille.

Kylian Mbappé (24., 90.+1), Neymar (45.+2, Foulelfmeter) und der kurz zuvor eingewechselte Pablo Sarabia (72.) erzielten die Tore der Gäste. Tiemoué Bakayoko (87.) traf für Monaco. Am vergangenen Sonntag hatten sich beide Teams in Paris noch 3:3 getrennt.

Fußball-Nationalspieler Julian Draxler wurde im Stade Louis II in der 79. Minute eingewechselt, Thilo Kehrer kam hingegen nicht zum Einsatz.