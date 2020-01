Dani Segovia hofft auf Rückkehr zum SKN

GEPA pictures/ Walter Luger

Dani Segovia würde gerne wieder das SKN-Dress überstreifen

Der frühere SKN-Publikumsliebling Daniel Segovia ist nach seiner Vertragsauflösung bei CD Badajoz wieder auf Klubsuche. Gegenüber weltfussball bestätigt der Madrilene seinen Wunsch, wieder nach St. Pölten zurückzukehren.

Ex-Österreich-Legionär Dani Segovia ist wieder auf dem Markt. Der Stürmer, der in der Bundesliga beim SKN St. Pölten, dem Wolfsberger AC und der Admira engagiert war, löste am Mittwoch seinen Vertrag beim spanischen Drittligisten CD Badajoz auf und ist auf der Suche nach einem neuen Verein.

Seit Sommer kam Segovia in der Segunda B zu elf Einsätzen und erzielte dabei ein Tor. Mit drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Cartagena mischt Badajoz voll im Aufstiegsrennen mit.

>> Die kompletten Einsatz- und Torstatistiken von Dani Segovia

Für Segovia geht die Reise nach einem halben Jahr in der 150.000-Einwohner-Stadt an der Grenze zu Portugal weiter. Seinen Wunsch, zum SKN zurückzukehren, habe er in St. Pölten bereits deponiert, verriet der 34-Jährige gegenüber weltfussball.

SKN-Rekordschütze Segovia: "Sie wissen, dass ich gerne zurückkommen würde"

In der niederösterreichischen Landeshauptstadt wurde der großgewachsene Angreifer aus Madrid vor Jahren fußballerisch heimisch. Mit 71 Treffern ist er Rekordtorschütze des Vereins, liebevoll nannten die Fans ihren treffsicheren Spanier "TORero".

Ob der SKN Segovias Rückkehr-Wunsch erfüllt, ist offen. "Wir werden sehen, was passiert. Sie wissen seit geraumer Zeit, dass ich gerne zurückkommen würde", so Segovia. Fakt ist, dass der Tabellenneunte in der aktuellen Transferperiode mit Husein Balić, Roope Riski und René Gartler drei Offensivspieler - die beiden Letzteren Mittelstürmer - abgegeben hat.

Im Sturmzentrum gesetzt ist nach derzeitigem Stand Kwang-Ryong Pak, für den es allerdings Interessenten gibt und dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Routinier Issiaka Ouédraogo und der 22-jährige Eigenbauspieler Aleksandar Vučenović spielten im Herbst hingegen kaum eine Rolle. Mit dem Jamaikaner Cory Burke von Philadelphia Union ist momentan ein Testkandidat im Trainingslager in Belek zu Gast.

David Mayr