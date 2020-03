Erzwingt die Corona-Krise ein Champions League Final Four?

FrankHoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Der weitere Verlauf der UEFA-Klubwettbewerbe ist völlig offen

Die Corona-Krise hat bereits einige internationale Fußball-Ligen dazu bewogen ihren Spielbetrieb auszusetzen. Doch wie geht es mit der Champions und Europa League weiter? Die UEFA denkt wohl über Modusänderungen nach.

Auch die beiden Klub-Wettbewerben der Europäischen Fußball-Union sind bereits von der Verbreitung des Corona-Virus betroffen. So wurden die Spiele mit Beteiligung von italienischen Mannschaften bereits verlegt.

Ebenso das Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals zwischen Manchester City und Real Madrid, nachdem die Mannschaft der Königlichen unter Quarantäne gestellt wurde. Eine Aussetzung des kompletten Spielbetriebs scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.

Doch wie geht es dann weiter? Wie die "L'Équipe" berichtet, könnte sich die UEFA den Handballverband EHF als Vorbild nehmen und die entscheidenden Spiele in einem vergleichbaren Modus austragen.

So soll eine denkbare Variante sein, die Viertel- und Halbfinals in lediglich einem Match, also nicht mit Hin- und Rückspiel, auszutragen. Falls der Terminkalender dies nicht zulassen sollte, würde man wohl ein "Final Eight" oder "Final Four" veranstalten, wie es auch in der Handball-Champions-League üblich ist.

Als immer unwahrscheinlicher erscheint hingegen die Austragung der Europameisterschaft im Sommer, zumal diese nicht nur in einem Gastgeberland, sondern über den ganzen Kontinent verteilt ausgetragen wird.