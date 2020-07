Schiele bleibt Trainer in Würzburg

FIRO/FIRO/SID/

Führte Würzburg zurück in die 2. Liga: Michael Schiele

Die Würzburger Kickers halten nach dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga an Trainer Michael Schiele fest. Das teilten die Mainfranken im Rahmen der Saisonabschlussfeier am Montag mit.

Schiele ist seit Oktober 2017 Coach der Kickers und hat noch einen bis Juni 2021 gültigen Vertrag.

Michael Schiele bleibt Cheftrainer bei unserem FWK!

"Wir freuen uns, dass der Vater des Aufstiegs auch in der kommenden Saison unser Cheftrainer ist. Michael ist der richtige Mann, um diese schwierige Aufgabe in der 2. Bundesliga bei und mit den Kickers zu lösen", sagte Felix Magath, als Chef von Flyeralarm Global Soccer für den Drittligisten Würzburger Kickers mitverantwortlich.