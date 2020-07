ManCity souverän, Watford muss zittern

Andy Rowland via www.imago-images.de

Manchester City ließ Watford keine Chance

Manchester City hat am vorletzten Spieltag in der englischen Fußballliga einen ungefährdeten Sieg eingefahren.

Beim FC Watford gewann die als Vizemeister feststehende Mannschaft von Pep Guardiola mit 4:0 (2:0). Watford (34 Punkte), nach der Entlassung von Nigel Pearson erstmals von Interimscoach Hayden Mullins geführt, bleibt als Tabellen-17. weiter stark abstiegsbedroht. Sowohl Aston Villa als auch Bournemouth (beide 31 Punkte) könnten Watford noch von Platz 17 verdrängen.

Der englische Nationalspieler Raheem Sterling hatte City durch einen Doppelpack im ersten Durchgang auf die Siegerstraße gebracht (31./40.). Vor seinem zweiten Treffer vergab der Angreifer dabei einen Strafstoß.

Im zweiten Abschnitt erhöhten Phil Foden (63.) und Aymeric Laporte (66.) für die Gäste. Nationalspieler Ilkay Gündogan saß 90 Minuten auf der Bank der Skyblues.

Knackt ManCity die 100-Tore-Marke?

Obwohl die Meisterschaft schon lange zu Gunsten des FC Liverpool entschieden ist, kann der entthronte Champion am letzten Spieltag immer noch eine magische Marke erreichen: Erzielt die Elf von Pep Guardiola am 38. Spieltag gegen Tabellenschlusslicht und Absteiger Norwich City mindestens drei Treffer, hätte das Team einmal mehr die 100-Tore-Marke in einer Saison geknackt.

Den aktuellen Rekord für die meisten geschossenen Tore in einer Saison hält ebenfalls Manchester City. In der Spielzeit 2017/18 traf das Team sogar 106 Mal ins Schwarze.