Salzburg verleiht Tetteh, Ried holt Duo aus 2. Liga

GEPA pictures/ Christian Moser

Samuel Tetteh (r.) spielt die nächsten Monate im Big Apple

Stürmer Samuel Tetteh wird von Salzburg erneut verliehen, diesmal Red-Bull-intern nach New York. Aufsteiger SV Ried verstärkt sich mit Marcel Canadi von Amstetten und Murat Satin von Wacker Innsbruck.

Meister Red Bull Salzburg verleiht Samuel Tetteh bis Jahresende an die RB-Dependance in New York. Der 23-jährige Stürmer aus Ghana, der in Salzburg noch einen Vertrag bis 2022 besitzt, war zuletzt seit Anfang 2018 an den Ligakonkurrenten LASK verliehen gewesen. Bei den Linzern verbuchte er in 86 Spielen 19 Tore und 15 Vorlagen. In Salzburg ist die Konkurrenz im Angriff jedoch riesig.

Aktuell stehen mit Patson Daka, Sékou Koïta, Karim Adeyemi, Mërgim Berisha, Smail Prevljak und Noah Okafor sechs weitere Angreifer unter Vertrag.

Canadi und Satin wechsel zu Aufsteiger Ried

Aufsteiger SV Ried hat sich unterdessen die Dienste von Marcel Canadi und Murat Satin gesichert. Wie die Oberösterreicher am Dienstag mitteilten, unterschrieben die beiden Mittelfeldspieler jeweils einen Zweijahresvertrag

Canadi, 22-jähriger Sohn des ehemaligen Rapid- und nunmehrigen Atromithos-Athen-Coaches Damir Canadi, spielte zuletzt bei Zweiligist Amstetten, er wurde davor unter anderem im Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach ausgebildet. Der 23-jährige Satin verdingte sich in den vergangenen drei Saisonen in seiner Heimatstadt ebenfalls in der zweiten Liga bei Wacker Innsbruck.

Herzlich willkommen bei der SV Guntamatic Ried!

Murat #Satin und Marcel #Canadi wechseln von Wacker Innsbruck bzw. Amstetten ins Innviertel! 🤝✍️

Alle Infos zu unseren Neuverpflichtungen: https://t.co/BthgyM98vT — SV Ried 1912 (@svried1912) 11. August 2020

"Marcel Canadi und Murat Satin passen vom Alter und von ihrem Talent sehr gut zur SV Ried. Beide wollen in Ried den nächsten Schritt machen", sagte Gerald Baumgartner, sportlicher Leiter und Ried-Cheftrainer, in einer Aussendung des Clubs. "Ich bin davon überzeugt, dass sie in den nächsten ein, zwei Jahren zu Topspielern in der Bundesliga reifen können".

