Fit für das Halbfinale? Pavard steigt ins Training ein

Benjamin Pavard steht wieder auf dem Trainingsplatz

Bayern München kann beim Finalturnier der Champions League in Lissabon womöglich wieder auf Benjamin Pavard zurückgreifen.

Der deutsche Rekordmeister veröffentlichte am Samstagnachmittag Bilder, die den französischen Weltmeister beim Training zeigen. "Benjamin hat alle Tests zuhause gut überstanden. Wir werden den nächsten Schritt machen und sehen, was nach dem Spiel ist", hatte Trainer Hansi Flick vor dem Viertelfinale am Freitagabend gegen den FC Barcelona (8:2) gesagt.

Pavard war wegen einer Fußverletzung zunächst zur Reha in München geblieben und erst am Donnerstag nach Portugal nachgereist. Gegen Barcelona wurde er als Rechtsverteidiger durch Joshua Kimmich ersetzt. Das Halbfinale der Bayern findet am Mittwoch (21:00 Uhr) statt.