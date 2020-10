Flick spricht über Roca, Hudson-Odoi und Hertha BSC

GEPA pictures/ Ulrich Gamel via www.imago-images.d

Bayern-Coach Hansi Flick hat sich zum Spiel gegen Hertha und zum Transfergeschehen geäußert

Am Sonntag steht für den FC Bayern das zweite Heimspiel der Bundesliga-Saison 2020/2021 auf dem Programm. Mit der neureichen Hertha aus Berlin wartet ein nicht zu unterschätzender Gegner auf den Rekordmeister. Zuvor hat sich Erfolgstrainer Hansi Flickauf der Spieltags-PK zum kommenden Gegner und zum Transfergeschehen geäußert.

Eine Verpflichtung von Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea würde Flick begrüßen. "Was passiert, weiß ich nicht", sagte er, "aber es ist eines der größten Talente auf seiner Position." Der 19 Jahre alte Flügelspieler sei flexibel einsetzbar, da sei es "ganz legitim, dass sich der FC Bayern mit ihm beschäftigt".

Schon seit längerer Zeit wird der Teenager bei den Bayern als Neuzugang gehandelt. Auch wenn der Champions-League-Sieger in diesem Sommer neben Leroy Sane noch keine Top-Transfers getätigt hat und das Transferfenster am Montag endet, ist Flick sehr gelassen: "Wir warten bis Montag ab. Ich habe vollstes Vertrauen, dass wir das hinbekommen."

Coman-Einsatz wackelt gegen Hertha BSC

Angesprochen auf einen Bericht der katalanischen Tageszeitung "Sport", nach dem die Bayern kurz vor einer Verpflichtung von Marc Roca (Espanyol Barcelona) stehen, sagte der 55-Jährige: "Ich kann gar nichts sagen, nichts bestätigen und auch nichts entkräften."

Die überraschende Niederlage vor einer Woche bei der TSG Hoffenheim (1:4) sei laut Flick "abgehakt". Für das Heimspiel gegen Berlin, das aufgrund der Corona-Inzidenz erneut ohne Zuschauer stattfindet, sind Leon Goretzka und David Alaba wieder einsatzbereit. Dagegen musste Kingsley Coman die Trainingseinheit am Samstag wegen muskulärer Probleme abbrechen. "Wir müssen schauen, ob es bis Sonntag klappt. Das wird alles sehr, sehr eng", sagte Flick.

sport.de hat die Bayern-Pressekonferenz begleitet und die wichtigsten Aussagen mitgeschrieben:

+++ Flick über Thomas Müller +++

"Ich würde mir wünschen, dass er eine Trainerkarriere macht - und ich würde mir wünschen, dass er mindestens drei Spieler seiner Art im Kader hat. Er ist sehr wichtig, nicht nur auf dem Platz sondern auch daneben. Er ist immer für etwas Besonderes zuständig. Es zeichnet ihn aus, dass er eine lockere Art hat, aber trotzdem fokussiert ist."

+++ Flick über eventuelle Titelmüdigkeit +++

"Ich schätze meine Mannschaft so nicht ein. Wenn ich Lewis Hamilton sehe, das von Sieg zu Sieg unterweg ist und die Formel 1 meistens gewinnt, und trotzdem immer noch diese Motivation hat, voranzugehen, dann sind das Sportler, wie wir, die Vorbild sein müssen. Es gibt immer ein Ziel für eine Saison, und danach gibt es ein Ziel für die nächste Saison. Es ist schwierig, Dinge zu bestätigen, deswegen brauchen wir auch weiter einen guten Kader."

+++ Flick über Callum Hudson-Odoi +++

"Was passiert, weiß ich nicht. Aber er ist eines der größten Talente auf dieser Position. Er kann Außenstürmer spielen, im Mittelfeld auf der Zehn spielen. Weil er so ein Talent ist, ist es legitim, dass wir uns mit ihm beschäftigen."

+++ Flick über Lucas Hernández, der wohl auf die Bank muss nach seinem Supercup-Einsatz +++

"Es geht um die Belastung. Wenn man die nächsten Wochen sieht, vor allem die Nationalspieler, dann ist es nicht so einfach. Da haben viele drei Spiele innerhalb weniger Tage. Wir müssen Belastung und Entlastung gut in einen Rahmen bringen. Im Moment ist die Überlegung, wie wir die Spieler auf die nächsten Wochen vorbereiten können. Ich warte mit meiner Entscheidung, wer spielt, bis morgen, in enger Absprache mit allen Abteilungen."

+++ Flick über die Pleite bei der TSG +++

"Wir verlieren relativ ungern. Ich hätte das Spiel in Hoffenheim gern gewonnen. Wir wollen morgen die drei Punkte mitnehmen. Es geht darum, dass wir von Spiel zu Spiel denken. Leon Goretzka ist wieder dabei, David Alaba ist wieder dabei. Kinsgley Coman hat heute abgebrochen, hatte muskuläre Probleme, wir müssen sehen, wie das Ganze bis morgen verläuft. Es wird eng."

+++ Flick über Marc Roca +++

"Ich kann gar nichts sagen. Gar nichts bestätigen. Auch nichts bekräftigen. Nullkommanull, weil für mich keine Transfers im Fokus stehen, sondern das Spiel gegen Hertha BSC."

+++ Flick über Sven Ulreich/Alexander Nübel +++

"Als Trainer ist es so, dass die Situation, die ich vorher hatte, mit drei richtig guten Torhütern, eine super Situation war. Was Alex betrifft, hatte er auch keine Probleme. Er hat auch klare Vorstellungen. Sven habe ich jetzt ein knappes Jahr im Training gesehen. Er ist ein absoluter Profi. Er hat der Mannschaft gutgetan, weil er als Ersatzmann wusste, dass er Backup ist, aber trotzdem immer professionell war. Und sehr beliebt in der Mannschaft. Er wollte jetzt spielen, wir haben heute lange telefoniert. Ich bedaure die Situation, deshalb hat er den Schritt zum HSV gemacht. Es wäre ein riesen Erfolgserlebnis, wenn er den Sprung in die Bundesliga mit dem HSV schafft."

+++ Flick: Drei Punkte oder ein Transfer? +++

"Ich nehme, Stand heute, lieber drei Punkte. Die sind erstmal für uns wichtiger. Nach dem Spiel in Hoffenheim ist unser Ziel, die drei Punkte in München zu behalten. Aber Hertha hat enorme Qualitäten und eine ganz gute Statistik in München. Deshalb müssen wir voll konzentriert sein."

+++ Flick über die Transfersituation +++

"Es sind nicht mehr so viele Tage bis zum Deadline-Montag. Diesen Tag warten wir ab. Ich habe vollstes Vertrauen. Wenn der Montag rum ist, gehen wir dahin, die Ziele zu definieren, die wir uns realistisch vornehmen können."

+++ Flick über den geplatzten Wechsel von Michael Cuisance +++

"Die Situation ist für ihn nicht ganz so einfach. Es war ein Rückschlag. Unsere medizinische Abteilung sieht das Ganze komplett anders. Deswegen rechnen wir auch weiterhin mit ihm. Wir unterstützen ihn. Er hat heute nicht mittrainiert, weil er keinen Coronatest gemacht hat. Deshalb dürfen wir ihn auch nicht in den Kader nehmen."

