AFP/SID/RICHARD HEATHCOTE

Coronafall beim SV Ried

Der österreichische Fußball-Bundesligist SV Ried hat den ersten Coronafall in seinen Reihen bestätigt. Der namentlich nicht genannte Spieler zeige nach Klubangaben nur leichte Symptome und befinde sich in häuslicher Quarantäne.

"Da der Spieler seit 9. Oktober keinen Kontakt zum übrigen Team hatte, muss sich die Mannschaft nicht in Quarantäne begeben", teilte Ried mit. Am 14. Oktober wird ein weiterer COVID-19-Test bei allen Spielern und Betreuern der Profi-Mannschaft durchgeführt, kündigte der Klub an.