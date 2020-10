Hartberg nach Remis in Tirol weiter sieglos

APA (EXPA)

Ein 1:1, das keines der beiden Teams wirklich glücklich macht

Der TSV Hartberg ist nach fünf Runden Tabellenschlusslicht der Bundesliga. Die Steirer kamen am Sonntag bei der WSG Tirol nicht über ein 1:1 hinaus und sind weiterhin das einzige sieglose Team der Liga.

Kelvin Yeboah brachte die Tiroler vor 475 Zuschauern in Innsbruck - bis zu 1.500 wären laut Corona-Auflagen zugelassen gewesen - in Führung (30.). Hartbergs Rajko Rep gelang per Kopf der Ausgleich (74.).

Die WSG liegt nach fünf Partien mit fünf Punkten im Tabellenmittelfeld. Dabei hatten die Wattener eine schwierige Woche hinter sich. Die Tiroler mussten nach dem Cup-Aus gegen den Zweitligisten FAC (0:1) drei Spieler nach positiven Corona-Tests vorgeben. Bei den Hartbergern gab Neuzugang Sascha Horvath hinter den Spitzen Rep und Dario Tadić sein Ligadebüt. Im Finish kam auch noch der ebenfalls neue Seifedin Chabbi ins Spiel.

Yeboah fand die erste Großchance vor, scheiterte aber alleine vor Hartberg-Goalie Swete an dessen Fußabwehr (13.). Nach einer halben Stunde macht es der 20-Jährige besser. Nach einem gelungenen Doppelpass mit Thanos Petsos schupfte er den Ball zu seinem ersten Saisontor ins lange Eck.

Die Tiroler hatten zu diesem Zeitpunkt Glück, noch in Vollbesetzung zu agieren. David Gugganig hatte für ein Halten gegen Dario Tadić als letzter Mann nur die Gelbe Karte gesehen (16.). Hartberg entwickelte nach dem Rückstand ein spielerisches Übergewicht, mehr als ein abgelenkter Schuss von Rep schaute vor der Pause aber nicht heraus (26.).

Nach Seitenwechsel verhinderte Hartbergs Felix Luckenender einen Abschluss von Zlatko Dedič, indem er den Ball haarscharf am eibenen Gehäuse vorbeispitzelte (63.). Die WSG wirkte zunehmend verunsichert. Erst schoss der eingewechselte Lukas Ried Wattens-Keeper Ferdinand Oswald an (68.). Sechs Minuten später fand eine Flanke von Andreas Lienhart den völlig freistehenden Rep, der ungehindert einköpfelte.

Auf der Gegenseite ließ Yeboah den Matchball aus, scheiterte bei seiner dritten Großchance aber zum zweiten Mal an Swete (88.). Dieser parierte auch gegen Florian Rieder (91.). Im Nachsetzen brachte Yeboah den Ball per Kopf nicht an Christian Klem vorbei, der mit der Brust klärte. Die WSG verpasste damit ihren ersten Liga-Heimsieg seit Februar. Die Hartberger haben erst drei Punkte auf der Habenseite. Vor der Länderspielpause hatte es Anfang Oktober eine 1:7-Abfuhr bei Meister Salzburg gesetzt.

apa