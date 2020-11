CR7 legt Traum-Comeback hin - Ibra-Festspiele gehen weiter

Massimo Paolone/LaPresse via www.imago-images.de

Ibra zauberte auch gegen Udinese

Superstar Cristiano Ronaldo hat bei seinem Comeback nach überstandener Corona-Infektion den italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin mit einem Doppelpack zum Sieg geschossen.

Der Portugiese erzielte beim 4:1 (1:1) beim Aufsteiger Spezia Calcio nur drei Minuten nach seiner Einwechslung den vorentscheidenden zweiten Treffer (59.) und später mit einem "Panenka-Elfmeter" auch den Endstand (76.).

Juve, für das zudem Álvaro Morata (14.) und Adrien Rabiot (67.) trafen, rückte mit zwölf Punkten zumindest vorübergehend auf Tabellenplatz zwei vor.

An der Spitze der Serie A steht dank eines Fallrückzieher-Tores von Zlatan Ibrahimovic weiter der AC Mailand. Der schwedische Stürmer traf beim 2:1 (1:0) bei Udinese Calcio in der 83. Minute selbst und bereitete zudem den ersten Treffer von Franck Kessie (18.) stark vor. Die Gastgeber kamen durch einen Foulelfmeter von Rodrigo De Paul (48.) nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Das ungeschlagene Milan hat 16 Punkte auf dem Konto.

In der Spitzengruppe liegt auch weiterhin Atalanta Bergamo (12), das am Samstag ohne den deutschen Nationalspieler Robin Gosens 2:1 beim Tabellenletzten FC Crotone gewonnen hatte. Der 26-Jährige wird wegen einer Wadenverletzung sehr wahrscheinlich auch im Champions-League-Duell mit dem FC Liverpool am Dienstag (21.00 Uhr) fehlen.

Borussia Dortmunds Gruppengegner in der Königsklasse, Lazio Rom, siegte auf spektakuläre Art und Weise beim FC Turin. Bis weit in die Nachspielzeit lag das Team um den ehemaligen Dortmunder Ciro Immobile mit 2:3 zurück, ehe Immobile (90.+5) per Elfmeter und Felipe Calcedo (90.+8) das Spiel zum 4:3 (1:2) drehten.

Das Duell in der Champions League hatte Lazio, das in der Liga nun Siebter ist, gegen den BVB mit 3:1 gewonnen.