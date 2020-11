Stimmen: "Man kann zufrieden sein"

Kevin Voigt via www.imago-images.de

Joachim Löw war mit dem Test zufrieden

Vor den wichtigen Partien in der Nations League gegen die Ukraine und in Spanien überzeugte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Mittwochabend in Leipzig beim 1:0 (1:0) gegen Tschechien zumindest in der ersten Halbzeit mit Spielfreude und hohem Einsatz. Die beiden Neulinge Philipp Max und Ridle Baku sowie insbesondere der starke Gladbacher Florian Neuhaus empfahlen sich für höhere Aufgaben. Die Stimmen zum Spiel:

Joachim Löw (Bundestrainer) ...

... über das Spiel: "Es ist so, dass wir in der Konstellation wahrscheinlich nicht mehr zusammenspielen. Trotzdem war es so, dass die Jungs sich reingehängt haben, von daher kann man zufrieden sein. In der ersten Halbzeit haben wir es gut gemacht, aber in der zweiten hätten wir das 2:0 nachlegen müssen."

zu Philip Max: "Es freut mich sehr, dass er so gut reingekommen ist, auch, dass Waldschmidt getroffen hat. Ich denke, insgesamt kann man mit den Neuen zufrieden sein. In der ersten Halbzeit hatten wir mit Ilkay Gündogan mehr Spielqualität. Aber insgesamt war es engagiert von allen."

Florian Neuhaus: "Man hat schon gesehen, dass wir so noch nie zusammengespielt haben. Aber wir haben das gut verteidigt. Jetzt wollen wir am Samstag definitiv gegen die Ukraine gewinnen."