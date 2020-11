"Marca": Klausel von Szoboszlai "zum Lachen"

GEPA pictures/ Jasmin Walter

Dominik Szoboszlai steht international im Fokus

Die spanische Sportbibel "Marca" denkt bei Salzburgs Jungstar Dominik Szoboszlai an den legendären Ferenc Puskás und sieht den 20-jährigen Ungarn als "Schnäppchen" auf dem Transfermarkt.

Mit einem sehenswerten Solo und anschließend sattem Schuss aus gut 20 Metern machte sich Dominik Szoboszlai in seiner Heimat Ungarn Donnerstagnacht zum Helden. Sein drittes Länderspieltor - das mit Abstand wichtigste seiner noch jungen Karriere! Ungarn setzte sich im Playoff um die EM-Teilnahme in Budapest gegen Island nach 0:1-Rückstand mit 2:1 durch und bekommt es in der Gruppenphase der EURO kommendes Jahr mit den Schwergewichten Frankreich, Portugal und Deutschland zu tun.

>> Die Einsatzstatistiken von Dominik Szoboszlai in der weltfussball-Datenbank

Szoboszlai ist freilich nicht erst seit gestern eine der heißesten Aktien auf dem Transfermarkt, doch sein Traumtor in der Nachspielzeit hat ihm einmal mehr internationale Aufmerksamkeit eingebracht. So hat auch die auflagenstärkste Sportzeitung Spaniens, die "Marca", dem Mittelfeldspieler von Red Bull Salzburg am Tag danach einen Artikel gewidmet.

"Marca" über Dominik Szoboszlai: "Österreich wird ihm zu klein"

In der Überschrift steht sein Name gemeinsam mit jenem seines legendären Landsmannes Ferenc Puskás, der Ende der 1950er- beziehungsweise in den 60er-Jahren mit Real Madrid dreimal den Europapokal der Landesmeister, den Vorläufer der Champions League, gewann. Da passt es perfekt ins Bild, dass Szoboszlai seine Sternstunde am Donnerstag in der Budapester Puskás-Arena erlebte.

See you at #EURO2020, 🇭🇺 Hungary! 👏👏👏



They join Portugal, France & Germany in Group F! 👊 pic.twitter.com/EHwSKf4mUB — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 12. November 2020

Das Tor gegen Island bezeichnet die "Marca" als "Meisterwerk" und erinnert unter anderem an seine Treffer gegen Atlético Madrid und Lokomotiv Moskau an den ersten beiden Spieltagen der heurigen Champions-League-Gruppenphase. "Österreich wird ihm zu klein", urteilt die Zeitung über den 20-Jährigen, der mit Red Bull Salzburg bereits drei Meister- und zwei Cuptitel errungen hat und zum Spieler der Saison 2019/20 in der Bundesliga gewählt wurde.

Vermutlich schon im kommenden Winter dürfte Szoboszlai den Schritt in eine Topliga wagen, immer wieder wurde eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro in seinem Vertrag mit Salzburg (bis Sommer 2022) kolportiert. Für die "Marca" eine Summe "zum Lachen", und angesichts seiner Qualitäten dürfte der junge Spielmacher der Mozartstädter für seinen nächsten Arbeitgeber tatsächlich zum "Schnäppchen" werden.

David Mayr