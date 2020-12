Rätselraten um Tuchels Zukunft: Premier League im Fokus

via www.imago-images.de

Wohin zieht es Thomas Tuchel

Die Ära Tuchel ist Geschichte: Noch hat Paris Saint-Germain die Trennung vom deutschen Trainer zwar nicht offiziell bestätigt, sobald der Papierkram hinter den Kulissen erledigt ist, wird aber auch der Scheichklub das vermelden, was schon seit Tagen bekannt ist. Die Frage ist: Wie geht es für Thomas Tuchel weiter?

Am liebsten würde Tuchel wohl in die Premier League wechseln. Dort gibt es zwei Klubs, die den ehemaligen BVB-Coach laut "Bild" besonders reizen: den FC Chelsea und den FC Arsenal.

Beide Vereine haben große Ambitionen, bei beiden Klubs war Tuchel in der Vergangenheit schon einmal Thema. Hinzu kommt: Sowohl bei den Blues als auch bei den Gunners läuft es in dieser Saison durchwachsen. Frank Lampard sitzt zwar noch einigermaßen sicher im Sattel, Mikel Arteta ist beim FC Arsenal aber schwer angezählt. Gut möglich, dass es hier bald zu einer Ablösung kommt.

Auch Manchester United wurde immer wieder mit Tuchel in Verbindung gebracht, die Red Devils werden nach zuletzt erfolgreichen Wochen aber wohl vorerst an Ole Gunnar Solskjaer festhalten. Sollte es doch zu einer Trennung kommen, könnte es "Bild" zufolge wieder zu Gesprächen kommen.

FC Bayern als einzige Option in Deutschland

Eine Rückkehr in die Bundesliga ist derweil so gut wie ausgeschlossen. Hier käme für Tuchel einzig und allein der FC Bayern als nächste Station infrage. Dass dieser Posten in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren erstmal nicht frei wird, liegt auf der Hand.

Ganz anders sieht es mit einem Engagement beim DFB-Aus. Die EM 2021 könnte das letzte Turnier von Jogi Löw als Bundestrainer sein. Sollte Löw nach dem Turnier gehen, könnte der Verband Tuchel in seine Überlegungen einbeziehen.

Auch ein Wechsel nach Spanien ist für den ehemaligen BVB-Trainer laut "Bild" eine Option. Sollte einer der drei großen Klubs anklopfen, würde der Deutsche "mit Sicherheit ins Grübeln kommen", spekuliert die Zeitung über das Offensichtliche.