Altach verstärkt sich mit Haudum vom LASK

Stefan Haudum verlässt den LASK in Richtung Altach

Der SCR Altach verpflichtet Stefan Haudum vom LASK. Der Oberösterreicher soll die Defensive des abstiegsbedrohten Ländle-Klubs stärken.

Nun hat auch der SCR Altach seinen ersten Wintertransfer im Jänner 2021 unter Dach und Fach gebracht. Stefan Haudum wechselt vom LASK ins Ländle. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Altach, weil der Verein ein tolles Gesamtpaket bietet und ich glaube, dass es für mich genau der richtige Schritt ist", so der 26-jährige Defensivspezialist in einer Aussendung.

Haudum stand die vergangenen beiden Jahre beim LASK unter Vertrag, wo er allerdings nur zu 18 Einsätzen kam. Insgesamt bringt der Oberösterreicher, der sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung spielen kann, Erfahrung aus 85 Partien in den obersten beiden Spielklassen mit.

"Wir freuen uns, mit Stefan Haudum einen defensiv vielseitig einsetzbaren österreichischen Spieler im besten Fußballeralter für uns gewonnen zu haben. Stefan zeichnet sich durch seine Spielintelligenz aus und ist ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler, der uns auch mit seiner Mentalität sofort weiterhelfen kann", erklärte Altach-Sportdirektor Christian Möckel.

