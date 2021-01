Austria holt albanischen Offensivmann Zeka

unknown

Trainer und Sportdirektor Peter Stöger (r.) mit Austria-Neuzugang Agim Zeka

Die Wiener Austria verstärkt ihre Offensive mit dem 22-jährigen Albaner Agim Zeka. Der ehemalige U21-Teamspieler war zuletzt beim belgischen Erstligisten Royal Excel Mouscron engagiert.

Austria Wien präsentiert nach Eric Martel den zweiten Neuzugang in diesem Winter. Agim Zeka heißt die jüngste Neuverpflichtung der "Veilchen", ist 22 Jahre alt und ehemaliger albanischer U21-Nationalspieler. Der Offensivkicker, der auf dem Feld sowohl am Flügel als auch im Zentrum beheimatet ist, kommt ablösefrei von Lille, war im Herbst allerdings an den belgischen Erstligisten Royal Excel Mouscron verliehen.

>> Die Einsatzstatistiken von Agim Zeka in der weltfussball-Datenbank

Zeka werde die Austria "in der Breite als weitere Alternative" verstärken, erklärte FAK-Sportdirektor- und Trainer Peter Stöger. "Uns haben in der Vorbereitung zuletzt doch einige Spieler verletzungsbedingt gefehlt, darauf haben wir im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten gut reagiert."

Der im deutschen Ludwigsburg geborene Zeka kann in seiner Karriere erst auf 19 Pflichtspieleinsätze im Profibereich zurückblicken. Bei Royal Excel Mouscron kam er während seines Leihengagements nicht einmal zum Zug.

red