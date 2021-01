Barella-Wechsel zu Bayern wäre "ein echter Coup"

www.imagephotoagency.it via www.imago-images.de

Nicolò Barella wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Nicolò Barella gehört zu den Leistungsträgern bei Inter Mailand. Dies ist dem FC Bayern offenbar nicht verborgen geblieben, die Münchner sollen Interesse am zentralen Mittelfeldspieler haben. Zwei Inter-Legenden schwärmen nun vom 23-Jährigen.

In der laufenden Saison absolvierte Barella bereits 27 Pflichtspiele für die Nerazzurri. Zuletzt glänzte der Italiener mit einem Tor und einer Vorlage beim 2:0 gegen Juventus.

Auch deshalb weckt Barella offenbar Begehrlichkeiten zahlreicher europäischer Topklubs. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, haben der FC Bayern, Real Madrid und der FC Barcelona mindestens ein Auge auf den hochtalentierten Mittelfeldspieler geworfen.

Für Inter-Legende Alessandro Altobelli, 133-facher Torschütze in der Serie A, wäre ein Barella-Wechsel zum FC Bayern "ein echter Coup". "Aktuell ist er einer der stärksten Mittelfeldspieler in Europa", erklärte der 65-Jährige gegenüber "Sport1": "Barella ist in der Rückwärtsbewegung genauso gut wie in der Offensive. Und er hat noch ungenutzte Potenziale."

Ähnlich äußerte sich Giuseppe Bergomi, zwischen 1979 und 1999 Abwehrspieler der Mailänder, zur Personalie. "Barella ist für jede Mannschaft geeignet, auch für die Bayern", so der Ex-Profi. Barella habe "eine hervorragende Technik" und sei zudem "ein echter Leader".

Wechselt Nicolò Barella zum FC Bayern?

Bezüglich eines möglichen Wechsels zum FC Bayern haben die Weltmeister von 1982 allerdings eine unterschiedliche Meinung. Während Altobelli von Barellas Verbleib ausgeht, äußert Bergomi Skepsis.

"Zusammen mit Romelu Lukaku, Achraf Hakimi oder Stefan de Vrij ist Barella einer der wichtigsten Spieler, die ich auf keinen Fall abgeben würde", verriet der 57-Jährige: "Ich weiß allerdings nicht, ob Inter nicht doch gezwungen sein wird, ihn zu verkaufen."

Bis dahin wird Barella mit Inter auf Titeljagd gehen. In der Serie A rangieren die Mailänder mit 41 Punkten auf dem zweiten Rang. Der Rückstand auf Spitzenreiter Milan beträgt lediglich zwei Zähler.