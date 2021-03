Patrick Helmes verlässt Admira Wacker

GEPA pictures/ David Bitzan

Patrick Helmes sagt Servus

Der ehmalige DFB-Teamstürmer Patrick Helmes und Admira Wacker gehen getrennte Wege. Der 37-Jährige hat seine Funktion als Trainer der Juniors aus familiären Gründen zurückgelegt.

Da die Pandemie-Situation schon seit Monaten keinen Spielbetrieb zulässt, hat die Admira Verständnis. "Wir ermöglichen ihm damit auch, seine weitere sportliche Zukunft zu gestalten", so Admiras Geschäftsführer Wirtschaft und Finanzen in einer Aussendung des Klubs.

"Persönlich und familiär waren die letzten Monate in der Pandemie für mich und vor allem für meine Familie alleine an einem neuen Ort sehr schwierig", so Helmes, der sich für die Zeit bei der Admira bedankt.

