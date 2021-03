ESPN: Barcelona an Rapid-Talent Yusuf Demir dran

GEPA pictures/ Michael Meindl

Begehrt: Rapid-Dribblanski Yusuf Demir

Nach dem Ausscheiden in der Champions League und der geschlagenen Präsidentschaftswahl steht beim FC Barcelona ein Umbruch an. Bei der Ausschau nach jungen Talenten soll Barça Rapid-Wien-Juwel Yusuf Demir ins Auge stechen.

Dass Rapid-Talent Yusuf Demir den Scouts der europäischen Fußballelite längst ein Begriff ist, ist kein Geheimnis. Nun berichtet das renommierte Sportmedium "ESPN" unter Berufung auf "verschiedene Quellen", dass der FC Barcelona ins Rennen um den 17-jährigen Offensivspieler einsteige.

Demnach sei Barça neben Manchester United, Manchester City, Bayern München und Borussia Dortmund einer von mehreren Großklubs, die Demir ganz genau im Auge behalten. Für Rapid wäre ein internationales Wettbieten ein Jahr vor Auslaufen seines Vertrag gerade in Corona-Zeiten finanziell ein Segen.

Wird Yusuf Demirs Traum vom FC Barcelona wahr?

Wie "ESPN" weiter berichtet, habe Barcelonas Scoutingabteilung bereits einen umfangreichen Bericht über Demirs Fähigkeiten angefertigt. Bei all den Gerüchten, die um das grün-weiße Megatalent schon aufgekommen sind und noch aufkommen werden - die Option eines Wechsels nach Barcelona erscheint angesichts der aktuellen Situation bei den Katalanen nicht unrealistisch.

Nach dem Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen Paris Saint-Germain befinden sich die "Azulgrana" endgültig in einer Übergangsphase. Trainer Ronald Koeman, erst seit dieser Saison im Amt, baut vermehrt junge Talente ein, mit denen Barça mittelfristig wieder ganz nach oben kommen will. Und mit der Wahl des neuen, alten Präsidenten Joan Laporta zum Klubboss ist nach Monaten der Unruhe wieder Aufbruchstimmung in der katalanischen Metropole zu spüren.

Nicht zuletzt hat Demir selbst vor Kurzem eine Steilvorlage in Richtung des 26-fachen spanischen Meisters gespielt. Im Wordrap mit den Kollegen von laola1.at antwortete er auf die Frage nach seinem Traumklub: "FC Barcelona."

David Mayr