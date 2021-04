Nach 7:0-Gala: Norwich vor Rückkehr in die Premier League

Shaun Brooks via www.imago-images.de

Norwich City kann den Sekt kaltstellen

Teammanager Daniel Farke steht mit Norwich City nach dem höchsten Sieg seit fast 70 Jahren kurz vor der Rückkehr in die Premier League.

Der Traditionsklub bezwang Huddersfield Town am Dienstag mit 7:0 (5:0) und führt die zweitklassige Championship souverän an. Für die Canaries war es der höchste Sieg in einem Ligaspiel seit dem 8:1 gegen Shrewsbury Town im September 1952.

Dreifacher Torschütze war der Ex-Schalker Teemu Pukki (8./20./61.).

Norwich braucht aus den letzten sechs Spielen nur noch fünf Punkte, theoretisch könnte das Team den Aufstieg schon am Samstag perfekt machen.

Farke hatte Norwich 2017 in der zweiten Liga übernommen und 2019 in die Premier League geführt, stieg dort aber nach nur einer Saison als Schlusslicht ab. Dennoch hielt der Klub an dem heute 44-Jährigen fest.