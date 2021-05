PSG verteidigt Pokal gegen Monaco erfolgreich

JB Autissier via www.imago-images.de

PSG hat zum 14. Mal den französischen Pokal gewonnen

Paris Saint-Germain hat den französischen Pokal gegen Trainer Niko Kovac und die AS Monaco erfolgreich verteidigt.

Ohne den gesperrten Superstar Neymar gewann die Mannschaft von Mauricio Pochettino im Finale 2:0 (1:0) gegen den Konkurrenten aus dem Fürstentum, bei dem Kevin Volland in der Startelf stand.

Mauro Icardi (19.), der nach einem Fehler von Monacos Abwehrspieler Axel Disasi traf, und Kylian Mbappé (81.) sicherten PSG den 14. Pokalsieg.

Während Thilo Kehrer von Beginn an für Paris auflief, kam Julian Draxler am Mittwochabend nicht zum Einsatz

🏆 𝕍𝕒𝕚𝕟𝕢𝕦𝕖𝕦𝕣 𝕕𝕖 𝕝𝕒 ℂ𝕠𝕦𝕡𝕖 𝕕𝕖 𝔽𝕣𝕒𝕟𝕔𝕖 𝟚𝟘𝟚𝟙 ! 🏆 #ASMPSG pic.twitter.com/B1YqXNkjnH — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 19. Mai 2021

Volland, der am Mittwochmittag im Gegensatz zu Draxler und Kehrer von Bundestrainer Joachim Löw in den deutschen EM-Kader berufen worden war, kam gleich zu Beginn zu einer guten Gelegenheit für Monaco, die der aus dem Tor geeilte PSG-Keeper Keylor Navas jedoch vereitelte (17.).

Im Anschluss gingen die Pariser durch Icardi in Führung. Monacos Disasi hatte den Ball kurz vorm eigenen Sechzehner gegen Mbappé verloren, der auf Icardi ablegte.

In der zweiten Halbzeit, in der Monaco zunächst mehr vom Spiel hatte, traf Mbappé in der Schlussphase nach einer Vorlage von Ángel di Maria. Volland wurde in der 74. Minute gegen Cesc Fabregas ausgewechselt.