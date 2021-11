Neuer Job für Ex-BVB-Coach Favre auf der Insel?

ULMER via www.imago-images.de

Lucien Favre wird erneut in England gehandelt

Das Timing der Entscheidung erschien für viele zumindest fragwürdig: Kurz nachdem Norwich City in der englischen Premier League am elften Spieltag endlich den ersten Saisonsieg eingefahren hatte (2:1 beim FC Brentford), wurde der deutsche Teammanager Daniel Farke von seinen Aufgaben entbunden. Der Ex-BVB-Coach galt zuvor bereits wochenlang als angezählt, am Samstagabend schaffte Norwich dann Fakten. Als potenzieller Nachfolger wird ein weiterer Ex-Coach von Borussia Dortmund gehandelt.

Wie aus einem jüngsten Medienbericht hervorgeht, gilt Lucien Favre als einer der möglichen Nachfolge-Kandidaten Daniel Farkes bei den Canaries. Die "Sunday Times" listete den einstigen Cheftrainer des BVB gemeinsam mit weiteren prominenten Alternativen auf den Teammanager-Posten von Norwich City auf, das trotz des Premierensieges in dieser Saison weiterhin mit dem Rücken zur Wand steht.

Norwich City ist noch immer Schlusslicht in der Premier League, weist schon fünf Zähler Rückstand auf das rettende Ufer auf.

Auch Chelsea-Legenden werden als Farke-Nachfolger gehandelt

Neben dem Schweizer Fußballlehrer führte die englische Zeitung auch die Ex-Nationalspieler sowie Chelsea-Legenden Frank Lampard und John Terry als mögliche Farke-Nachfolger bei Norwich City auf. Außerdem wird auch Steve Bruce als neuer Linienchef beim Tabellenletzten Englands gehandelt. Bruce wurde erst vor wenigen Wochen als Newcastle-Coach entlassen.

Lucien Favre hat nach seinem Aus bei Borussia Dortmund im Dezember 2020 keinen neuen Cheftrainer-Posten mehr angetreten. Der 64-Jährige war zuvor knapp zweieinhalb Jahre beim BVB angestellt.

Favre hat in seiner langen Trainerlaufbahn bereits Erfahrung in der Schweiz, in Deutschland und in Frankreich gesammelt und gilt als ausgewiesener Taktikexperte.

Frank Lampard coachte bis Ende Januar 2021 den späteren Champions-League-Sieger FC Chelsea, während John Terry bis zuletzt als Co-Trainer bei Aston Villa angestellt war.