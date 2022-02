Mega-Sperre für Frankreich-Coach

AFP/SID/JEAN-FRANCOIS MONIER

Frederic Antonetti darf sieben Wochen lang nur zuschauen

Trainer Frederic Antonetti vom französischen Fußball-Erstligisten FC Metz ist von der Disziplinarkommission des Liga-Verbandes für sieben Spiele gesperrt worden.

Der Coach war am vergangenen Wochenende beim 0:0 seines abstiegsbedrohten Teams bei Meister OSC Lille nach einer heftigen Auseinandersetzung mit Funktionären der Gastgeber per Roter Karte aus dem Innenraum verwiesen worden. Außerdem wurden die drei ersten Spiele nach Ablauf der Sperre für Antonetti zur Bewährung ausgesetzt, weil der Trainer bereits zum dritten Mal in der laufenden Saison Rot gesehen hatte.