ManUnited-Ikone versucht sich als Boxer

IMAGO/Alberto Gandolfo

Patrice Evra steigt bald in den Boxring

Schon in seiner Zeit als Fußballprofi war Patrice Evra als harter Hund bekannt. Seinem Ruf bleibt der ehemalige Verteidiger auch nach dem Karriereende treu.

Wie der Franzose vor kurzem bekannt gab, steigt er bald erstmals in den Boxring, um sich dort dem Wettkampf zu stellen. Sein erster Kampf soll am 30. April in der Londoner O2-Arena stattfinden. Gegner wird dann der Youtuber Adam Saleh sein, der sich vor seiner Karriere im Internet als Amateurboxer einen Namen gemacht hat.

"Ich freue mich sehr darauf, zum ersten Mal in meinem Leben an einem Boxkampf teilzunehmen, denn ich hatte schon immer großen Respekt vor dem Boxen. Es geht nicht nur um Kraft und Stärke, sondern auch um Strategie und Technik - es ist wie ein Schachspiel", zitiert "Sky" den ehemaligen Profi von Manchester United.

Da sein Gegner bereits über 30 Mal im Ring stand und mit einem klaren Erfahrungsvorteil in den Kampf geht, weiß auch Evra um die Schwere der Aufgabe, die vor ihm liegt.

Fußballprofi mit mit Hang zum Skandal

Er hofft deshalb umso mehr auf die Unterstützung der Fans. "Ich brauche also meine ganze britische Familie, die mir ihre Liebe zeigt, nicht nur aus London, sondern aus dem ganzen Vereinigten Königreich, denn es wird wirklich verrückt werden", so Evra.

Der Außenverteidiger spielte in der Premier League zwischen 2006 und 2014 für Manchester United. Mit den Red Devils gewann er insgesamt fünf Meistertitel und 2008 die Champions League. 2018 kehrte er für ein kurzes Intermezzo bei West Ham United auf die Insel zurück.

In seiner Zeit als Aktiver sorgte der ehemalige Nationalspieler allerdings auch mit Fehltritten für einige brisante Schlagzeilen. Unvergessen bleibt sein Ausraster als Spieler von Olympique Marseille im Herbst 2017, als er einem Fan gegen den Kopf trat und die Rote Karte sah.

Im Juli 2019 beendete der 40-Jährige endgültig seine Laufbahn im Profi-Fußball. Seitdem ist er mitunter als TV-Experte aktiv.