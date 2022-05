Deutscher WM-Gruppengegner wird in Katar ermittelt

AFP/SID/FRANCOIS-XAVIER MARIT

Wer ist der dritte Gruppengegner für Deutschland bei der WM?

Die Entscheidung über den dritten WM-Gruppengegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft fällt am 14. Juni im Ahmad-bin-Ali-Stadion in Katar.

Das teilte der Weltverband FIFA am Mittwoch mit. Im interkontinentalen Entscheidungsspiel um den letzten Platz in der WM-Gruppe E trifft Costa Rica auf Neuseeland. Zudem sind Spanien und Japan in der deutschen Gruppe.

Einen Tag zuvor spielen Peru sowie der Sieger aus dem Spiel Vereinigte Arabische Emirate gegen Australien einen weiteren Startplatz für die WM (21. November bis 18. Dezember) in der Gruppe D aus.

Die Partie findet wie auch das Spiel zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Australien (7. Juni) ebenfalls im WM-Stadion Ahmad bin Ali statt.

Beide Entscheidungsspiele beginnen um 20:00 Uhr MESZ.