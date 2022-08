Rückkehrer Lukaku mit Blitztor

IMAGO/Emmanuele Mastrodonato / ipa-age

Romelu Lukaku traf bei seiner Inter-Rückkehr

Rückkehrer Romelu Lukaku brauchte keine 90 Sekunden für seinen ersten Treffer, Inter Mailand kam zum Start der italienischen Serie A aber erst durch ein spätes Tor zum Sieg. Denzel Dumfries sorgte bei US Lecce am Samstagabend in der Nachspielzeit für den 2:1 (1:0)-Endstand.

Der belgische Fußball-Nationalspieler Lukaku, nach einem ernüchternden Jahr beim FC Chelsea wieder im Inter-Trikot, köpfte kurz nach Spielbeginn zur Führung ein (2.). Assan Ceesay brauchte nach der Pause ebenfalls kaum Anlaufzeit und glich aus (48.).

Dumfries schlug zu, als es nach einem Unentschieden aussah (90.+5). Nationalspieler Robin Gosens stand bei Mailand in der Startformation und wurde in der zweiten Hälfte ausgewechselt (57.).