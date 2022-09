Haalands irre Bestmarken zum Start bei Manchester City

IMAGO/Paul Currie/Shutterstock

Erling Haaland stellte gleich mehrere Rekorde ein oder auf

Wie einst beim BVB in der Bundesliga hat Erling Haaland auch bei seinem neuen Klub Manchester City endgültig einen Start der Superlative hingelegt. Beim 6:0-Heimsieg der Cityzens am Mittwochabend gegen Nottingham Forrest traf der Norweger zu seinen Saisontoren sieben, acht und neun und stellte damit gleich mehrere Bestmarken auf oder wenigstens ein.

Auch in der Bundesliga hatte Haaland vor zweieinhalb Jahren für ähnliche Furore gesorgt, als er in den ersten fünf Partien im Trikot von Borussia Dortmund gleich achtmal getroffen hatte. Bei ManCity setzte der 22-Jährige nun sogar noch ein Tor oben drauf.

Neun Saisontore nach fünf Spieltagen hatte vor dem Stürmerstar zuvor lediglich Wayne Rooney in der Saison 2011/2012 für Citys Stadtrivalen Manchester United erzielt.

Nach sechs Spieltagen stand der heutige Coach von D.C. United übrigens immer noch bei neun Treffern. Sollte Haaland also am kommenden Samstag beim Gastspiel bei Aston Villa weiter netzen, hätte er den Rooney-Wert übertroffen.

Der norwegische Torjäger stellte in der englischen Premier League mit seinem furiosen Neun-Tore-Start noch weitere Rekorde ein.

Manchester City am 14. September gegen den BVB

Mit seinem Dreierpack am Mittwochabend gegen Aufsteiger Nottingham ist er der erst sechste Spieler in der Geschichte der Premier League, dem zwei Hattricks in zwei aufeinander folgenden Partien glückten. Zuvor war dieses sagenhafte Kunststück nur Harry Kane (im Jahr 2017), Rooney (2011), Thierry Henry (2005), Ian Wright (1994) und Les Ferdinand (1993) geglückt.

Den Rekord für die meisten Treffer im Monat August holte sich Haaland sogar ganz alleine. Bis dato hatte Tottenham-Star Harry Kane die Bestmarke mit acht Toren im August gehalten. Haaland setzte diesem Wert jetzt eins drauf.

Im Monat September hat Manchester City übrigens "nur" drei Premier-League-Partien, legt dafür in der Champions League unter anderem gegen den BVB (am 14. September) los.