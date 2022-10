Unfassbare Zahl nach nächster Haaland-Gala enthüllt

IMAGO/Matt West/Shutterstock

Erling Haaland eilt von Rekord zu Rekord

Mit seinen Leitungen im Trikot von Borussia Dortmund hat Erling Haaland die gesamte Fußballwelt mit der Zunge schnalzen lassen, seit seinem Wechsel zu Manchester City im Sommer hat der Norweger allerdings noch einmal eine gewaltige Schippe zugelegt. Im Sturmzentrum der Cityzens eilt Haaland von Rekord zu Rekord und sorgt für historische Meilensteine in der englischen Premier League. Seit seiner 45-Minuten-Gala am Mittwochabend kursiert nun eine Zahl, die den Irrsinn auf den Punkt bringt.

Im Champions-League-Spiel gegen den FC Kopenhagen erzielte Erling Haaland im zwölften Pflichtspiel für Manchester City seine Treffer 18 und 19. Damit hat der Norweger jetzt schon für ein Prozent aller Tore gesorgt, die die Cityzens jemals in der Premier League oder der Champions League erzielten.

In der 1992 gegründeten Premier League kommt ManCity in 970 Partien bislang auf 1687 Tore, in der Champions League stehen 218 Treffer in 107 Spielen zu Buche - macht 1905 Tore.

Erling Haaland mit unfassbarer Quote in der Champions League

Wie unfassbar erfolgreich Haaland ist, belegen auch seine Zahlen in der europäischen Fußball-Königsklasse. Für RB Salzburg, Borussia Dortmund und Manchester City jubelte Haaland 28 Mal in nur 22 Champions-League-Auftritten. Das sind unglaubliche 1,27 Treffer pro Partie. Legenden wie Giovane Élber, Robin van Persie, Luis Figo, Gonzalo Higuaín oder Luis Suárez hat Haaland mit seiner Torausbeute in der CL bereits übertrumpft. Patrick Kluivert, Wayne Rooney, Kaká, Arjen Robben und sogar Gerd Müller dürften bald folgen.

Mehr dazu: Die ewige Torschützenliste der Champions League

Haalands Quote hinterlässt offenbar auch bei den Gegnern Eindruck. Nach dem Spiel gegen Kopenhagen berichtete Mitspieler Jack Grealish, dass Kopenhagens Keeper Kamil Grabara zu ihm gesagt hätte, Haaland sei "kein Mensch".