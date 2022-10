Gündogan kassiert heftigen Shitstorm nach Restaurant-Kritik

IMAGO/Thomas Bartilla

Sara Gündogan kritisierte die Restaurant-Szene in Manchester

Ärger für Sara Gündogan: Die Moderatorin und Ehefrau von Nationalspieler Ilkay Gündogan hat mit einem Post in den sozialen Medien den Zorn der Gastronomie-Szene in Manchester auf sich gezogen.

Eine simple Frage-und-Antwort-Runde mit ihren Instagram-Followern hat Sara Gündogan einen Haufen Ärger eingebracht. Ein Fan wollte von der Moderatorin und Ehefrau von Nationalspieler Ilkay Gündogan wissen, welches ihr Lieblings-Restaurant in Manchester ist.

Ihre Antwort: "Tut mir leid, aber da gibt es nichts. Ich habe so sehr versucht, ein gutes Restaurant zu finden, aber das Essen ist überall schrecklich. Ich kann kein echtes italienisches Restaurant oder ein gutes Sushi-Restaurant oder auch nur frisches Essen finden. Alles ist tiefgekühlt. Die Restaurants hier konzentrieren sich darauf, Geld mit Getränken zu machen und nicht mit qualitativ hochwertigem Essen. Vielleicht gibt es das in London, aber leider nicht in Manchester. Tut mir leid."

Der Gegenwind ließ nicht lange auf sich warten. Der Journalist und Restaurant-Kritiker Jay Rayner holte umgehend zum Konter aus und bezeichnete Sara Gündogans Kritik in seiner Antwort als "lächerlich".

"Manchester ist voll mit brillanten und unabhängigen Restaurants. Kommentare wie dieser in schweren wirtschaftlichen Zeiten wie diesen sind nicht hilfreich dabei, strauchelnden Geschäften dabei zu helfen, über die Runden zu kommen", schrieb er.

"Nur weil dein Mann Fußballer ist ..."

Die "Sun" zitierte darüber hinaus noch einen namentlich nicht genannten Restaurant-Besitzer mit den Worten: "Es gibt so viele großartige Restaurants in Manchester. Ich schlage vor, du erkundigst dich das nächste Mal, bevor du redest. Nur weil dein Mann Fußballer ist, du Geld hast, wahrscheinlich alles für dich bezahlt wird und dir hier in Manchester ein großartiges Leben ermöglicht wird. Du solltest dankbar sein, anstatt Restaurants niederzumachen."

Diese Kritik ließ Sara Gündogan wiederum nicht auf sich sitzen. Sie antwortete: "Weil wir erfolgreiche Leute sind, dürfen wir also unsere ehrliche Meinung nicht äußern? Ich habe die besten Restaurants hier ausprobiert, aber für mich bleibt es bei einem Nein. Ich kann nicht lügen. Leider bin ich an Italien gewöhnt, also kannst du dir vorstellen, dass sich das nicht vergleichen lässt."

Manchester sei eine "großartige Stadt" mit "großartigen Menschen", versuchte Sara Gündogan abschließend noch, die Wogen zu glätten. Die Restaurants aber, so bekräftigte die Moderatorin, seien nicht großartig.