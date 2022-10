Kroos-Kritik an Preisverleihung wird zum Internet-Hit

IMAGO/Ruben Albarran

Real nur die drittbeste Mannschaft der Saison? Toni Kroos findet's seltsam

Real Madrid war am Montag wieder einmal einer der großen Gewinner der "Ballon d'Or"-Gala. Mit Karim Benzema stellten die Königlichen in Paris den Sieger des Abends. In einer anderen Kategorie wurde der spanische Rekordmeister allerdings abgehängt. Das veranlasste Toni Kroos zu einem ironischen Tweet, der im Netz umgehend zum Hit wurde.

Die Saison 2021/22 hätte für Real Madrid kaum besser laufen können. Die Königlichen gewannen nicht nur die Champions League, sondern auch die nationale Meisterschaft sowie den heimischen Supercup. Trotz des "kleinen Triples" wurde das Team bei der Wahl zur "Mannschaft des Jahres" nur Dritter. Eine Platzierung, die unter anderem Toni Kroos durchaus verwunderte.

"Das drittbeste Team in 2021/22 - glücklich, Real Madrid?", twitterte der deutsche Ex-Nationalspieler, nachdem sein Team bei der Wahl hinter Manchester City und dem FC Liverpool nur den Bronzerang belegte. Viele Fans verstanden die Ironie und sorgten dafür, dass der Tweet umgehend zum viralen Hit wurde. Bis Dienstagmorgen wurde Kroos' Nachricht von über 170.000 Usern gelikt.

3rd best team in 2021/22 - happy @realmadrid? — Toni Kroos (@ToniKroos) 17. Oktober 2022

Real-Boss Pérez gratuliert ManCity

Auch auf Instagram äußerte sich Kroos zur Wahl. Und auch dort setzte er eine kleine Spitze gegen die Entscheider. "Nicht schlecht, den besten Spieler und besten Torhüter der Welt in deiner Mannschaft zu haben", schrieb der Deutsche zunächst, nur um dann nachzuschieben: "Auch Glückwünsche an Real Madrid dafür, das drittbeste Team 2021/22 zu sein."

Real-Präsident Florentino Pérez zeigte sich derweil etwas diplomatischer. Das Klub-Oberhaupt gratulierte Manchester City zum Titel "Mannschaft des Jahres" und sagte über den englischen Meister: "Wir gratulieren ihnen. Sie haben einen großartigen Präsidenten, einen großartigen Trainer und gute Spieler. Es ist ein großartiger Klub, da gibt es kein Aber."