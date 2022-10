BVB-Star spricht über besondere Rolle von Bellingham

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Salih Özcan (l.) spielt seit diesem Sommer beim BVB

Salih Özcan hat sich seit seinem Wechsel vom 1. FC Köln zum Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund einen Stammplatz beim BVB erkämpft. Seit dem vierten Spieltag stand er in jedem Pflichtspiel der Schwarz-Gelben in der Startelf, zumeist aufgeboten auf der Doppel-Sechs neben Youngster Jude Bellingham. Das Zusammenspiel mit dem BVB-Superstar macht dem Neuzugang besondere Freude, wie er jetzt in einem Interview verriet.

Das Duo Salih Özcan und Jude Bellingham hat sich in der BVB-Mittelfeldzentrale mittlerweile gefunden. Während der englische Nationalspieler den offensiveren Part einnimmt und sich mehrfach im Laufe einer Partie als Box-to-Box-Spieler in das Angriffsspiel der Dortmunder einschaltet, übernimmt Özcan mehrheitlich die Defensivaufgaben.

"Der hat so viel Spaß am Fußball, dass du ihn schon mal auf seine Position zurückrufen musst", plauterte der 24-Jährige über seinen Dortmunder Teamkollegen Bellingham im BVB-Mitgliedermagazin "Borussia" aus dem Nähkästchen.

"Aber es macht wahnsinnigen Spaß, mit ihm zu spielen und ihm den Rücken freizuhalten", betonte Özcan über die erste gemeinsame Saison mit dem 19-Jährigen, der zum wertvollsten Spieler der Bundesliga aufgestiegen ist.

BVB-Star kostete im Sommer fünf Millionen Euro

Özcan selbst will sich in seiner ersten Saison bei den Westfalen unbedingt weiter verbessern und dafür auch an seinen Schwächen arbeiten: "Ich konnte schon noch ein bisschen torgefährlicher werden. Das ist auf meiner Position sicherlich nicht das Entscheidende, und ich freue mich natürlich genauso über jeden Sieg, bei dem ich kein Tor schieße. Aber da geht schon noch was", so der gebürtige Kölner, der noch auf sein erstes Tor im schwarz-gelben Trikot wartet.

"Auch an meinem Passspiel muss und werde ich weiterarbeiten. Außerdem könnte mein schwacher Fuß ein bisschen besser werden, auch wenn er natürlich nie so gut sein wird wie der starke", führte Özcan weiter aus.

Der türkische Nationalspieler wechselte im Sommer für fünf Millionen Euro vom Effzeh zum BVB und besitzt einen Vertrag bis 2026 beim Ruhrgebietsklub.