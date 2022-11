"Wir sind in Gesprächen": Ungewöhnliches Buhlen um CR7

IMAGO/Isabel Infantes

Ronaldo soll Gespräche mit der australischen Liga führen

A-League statt Premier League? Portugals Superstar Cristiano Ronaldo soll sich in Gesprächen über einen Wechsel in die australische Profifußball-Liga befinden.

"Wir sind in Gesprächen", sagte Danny Townsend, Geschäftsführer von Australian Professional Leagues, der Organisation für den Ligabetrieb, beim Radiosender "SportFM" über die ungewöhnlichen Avancen der APL.

Demnach hätte er den Manager des 37-Jährigen, Jorge Mendes, kontaktiert und nun würde man "sehen, wo das hinführt". Als Argument pro Engagement "Down Under" würde sprechen, dass die Großeltern Ronaldos in Australien lebten.

Außerdem spiele in Nani ein früherer Mannschaftskollege bei Melbourne Victory. Die beiden hatten sowohl in der portugiesischen Nationalmannschaft, als auch bei Ronaldos aktuellem Klub Manchester United zusammengespielt.

Der fünfmalige Weltfußballer Ronaldo hatte vor dem Abflug zur WM in Katar bei "Piers Morgan Uncensored" zur harschen Generalabrechnung mit Rekordmeister Manchester United ausgeholt und war dadurch abseits des Rasens in die Schlagzeilen geraten. Inwiefern allerdings die Australier die horrenden Gehaltsvorstellung von CR7 erfüllen können, muss abgewartet werden.